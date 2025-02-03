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Мир

Трамп объявил о прекращении любой помощи Южной Африки

Дональд Трамп
время публикации: 03 февраля 2025 г., 07:03 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 07:03
Трамп объявил о прекращении любой помощи Южной Африки
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп опубликовал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social сообщение, в котором обрушился с критикой на Южную Африку.

"Южная Африка конфискует землю и очень плохо обращается с определенными группами людей. Соединенные Штаты не потерпят этого, мы будем принимать меры. Кроме того, я прекращу все будущее финансирование Южной Африки, пока не будет проведено полное расследование этой ситуации", - говорится в сообщении.

Что именно стало поводом для публикации сообщения – не ясно. В ходе своей первой каденции Трамп заявлял о необходимости расследования убийств белых фермеров в Южной Африке. Уже сейчас он выступал с нападками на организацию BRICS, одной из соучредительниц которой является Южная Африка.

Согласно данным за 2023 год, помощь США Южной Африке составляла 440 миллионов долларов.

Мир
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