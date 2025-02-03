ТАСС: ХАМАС попросит Москву о помощи в Газе

Сегодня, 3 февраля, в Москву в очередной раз прибывает делегация террористической организации ХАМАС во главе с Мусой Абу Марзуком. Прошлый такой визит проходил в конце октября 2024 года.

Источник в руководстве ХАМАСа сообщил российскому агентству ТАСС, что делегация намерена обратиться к российской стороне с просьбой оказать содействие для снижения последствий гуманитарного кризиса в Газе. Кроме того, по его словам, ХАМАС рассчитывает заручиться поддержкой России для оказания "давления на оккупанта, чтобы он соблюдал взятые на себя обязательства". Кроме того, делегация проинформирует российскую сторону о ходе реализации соглашения о прекращении огня в Газе.

Источники в руководстве ХАМАСа сообщали ранее, что запланированы переговоры в МИД России. Принимать делегацию, как обычно, будет замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Российская сторона, очевидно, вновь поднимет тему освобождения российских граждан, удерживаемых террористами в Газе в качестве заложников с 7 октября 2023 года. Речь идет об Александре Труфанове и Максиме Харкине.

О том, что Труфанова должны освободить в рамках нового соглашения о прекращении огня в Газе вместе с десятками других заложников, сообщалось и ранее. Однако ХАМАС не давал никаких публичных гарантий по этому поводу.

Александру Труфанову 29 лет. Его отец Виталий Труфанов был убит террористами 7 октября 2023 года. Александр был похищен террористами из своего дома в кибуце Нир-Оз вместе с его матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Три женщины были освобождены в ходе сделки с террористами в ноябре 2023 года после 54 дней плена. Александр, как и многие другие заложники, остается в плену уже более 470 дней. Судя имеющимся данным, Труфанов удерживается террористами "Исламского джихада".

В октябре 2024 года в ходе визита в Москву Абу Марзук называл имя другого российского гражданина, которого удерживает ХАМАС – Максим Харкин. Он заявил тогда: "Максим Харкин – украинец, в тот момент, когда он был взят в плен, он не был гражданином России. Его семья приехала в Россию и получила для него гражданство России, для того чтобы Россия помогла им освободить его. Но он не гражданское лицо, он военный, служил в армии Израиля... В качестве жеста уважения к нашим российским коллегам, мы поставим их в приоритете в момент обмена, чтобы их освободить в первую очередь".

Имя Александра Труфанова есть в списке освобождаемых заложников в ходе нынешнего этапа соглашения о прекращении огня и "обмена пленными". Имени Максима Харкина в этом списке нет.

Как отмечала редакция Newsru.co.il, несмотря на публичные заявления о поддержке, в том числе со стороны президента РФ Владимира Путина, у Москвы есть повод для недовольства руководством ХАМАСа. 1 марта 2024 года МИД РФ заявлял, что в ходе переговоров с Мусой Абу Марзуком (замглавы политбюро ХАМАСа) с российской стороны была "акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных и удерживаемых в Газе в качестве заложников гражданских лиц, в том числе трех российских граждан – Александра Труфанова, Андрея Козлова и Александра Лобанова". Через несколько недель после этой встречи замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявлял агентству ТАСС, что Россия продолжает контакты с ХАМАСом, чтобы добиться освобождения российских граждан, захваченных боевиками. Однако Труфанов по-прежнему остается в заложниках. Козлов вместе с еще тремя заложниками был освобожден израильским спецназом в ходе дерзкой операции в Нусейрате 8 июня 2024 года. Позже появились публикации об издевательствах в плену над заложниками, в том числе над российским гражданином Козловым.

В сентябре 2024 года Александр Лобанов был убит террористами ХАМАСа в Газе вместе с еще пятью заложниками.

Руководство ХАМАСа многократно благодарило руководство РФ за поддержку "палестинского сопротивления". В марте 2024 года глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя (ликвидирован 31 июля 2024 года в Тегеране) направлял Владимиру Путину поздравление в связи с победой на президентских выборах. В поздравительном заявлении Ханийи говорилось, что ХАМАС рассчитывает на "укрепление уз дружбы и развитие сотрудничества" с Россией. При этом член политбюро ХАМАСа Басэм Наим заявлял РИА Новости, что победа Владимира Путина на президентских выборах в РФ отвечает стратегическим интересам палестинцев и ближневосточного региона в целом.

В то же время руководство ХАМАСа до сих пор не смогло или не захотело удовлетворить просьбу Кремля об освобождении российских граждан, захваченных террористами и удерживаемых в Газе.

Власти РФ не признают ни ХАМАС, ни "Исламский джихад" террористическими организациями. Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа и "Исламского джихада" на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа. Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом. В 2007-2011 годах в Москву неоднократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года). Исмаил Ханийя впервые был принят главой российского МИДа в марте 2020 года, затем состоялась их встреча в сентябре 2022 года. С заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров неоднократно ранее встречался в Москве. В январе 2017 года Лавров обратился к представителям руководства ФАТХа, ХАМАСа и "Исламского джихада" так: "Уважаемые гости, дорогие друзья..."

После трагических событий "черной субботы", 7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАСа и других группировок осуществили нападение на территорию Израиля, убив более тысячи человек и похитив сотни мирных граждан (среди убитых, раненых и похищенных были граждане РФ), МИД России неоднократно принимал делегации ХАМАСа. Москва ставит себе в заслугу факт освобождения некоторых граждан РФ, находившихся в плену у террористов в Газе.

Многие аналитики отмечают, что власти РФ стали одним из основных бенефициаров нынешней войны в Израиле. Так как события на Ближнем Востоке не только отвлекают внимание от войны в Украине, но и повлияли на сокращение военной помощи Украине.