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Мир

Politico: Трамп готовится подписать указ о выходе США из СПЧ ООН и запрете на финансирование UNRWA

США
Дональд Трамп
ООН
UNRWA
время публикации: 03 февраля 2025 г., 21:24 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 21:31
Politico: Трамп готовится подписать указ о выходе США из СПЧ ООН и запрете на финансирование UNRWA
AP Photo/Nasser Nasser

По информации издания Politico, президент США Дональд Трамп в ближайшее время подпишет указы о выходе из Совета по правам человека ООН и запрете на финансирование агентства по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA).

Издание отмечает, что этими указами администрация Белого дома восстанавливает политику США в отношении перечисленных структур ООН, которая проводилась в предыдущую каденцию Дональда Трампа на посту президента.

Указы, как ожидается, будут подписаны во вторник, 4 февраля, на этот день запланирована встреча Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

В данный момент США не финансируют агентство UNRWA. Администрация Байдена отменила решение Трампа о прекращении финансирования в 2021 году, но в декабре 2023 года после того, как было доказано участие нескольких сотрудников UNRWA в нападении на Израиль вместе с ХАМАСом, помощь агентству была приостановлена.

Редакция Politico цитирует документ, полученный из Белого дома, в котором говорится, что Совет по правам человека ООН не выполняет своих функций, демонстрирует предвзятость по отношению к Израилю. "В 2018 году, когда во время первой каденции Трампа США вышли из Совета по правам человека ООН, этим органом было принято больше резолюций против Израиля, чем против Сирии, Ирана и Северной Кореи вместе взятых", – говорится в комментариях Белого дома.

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