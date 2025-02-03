Трамп: "У меня нет гарантий, что режим прекращения огня в Газе будет соблюдаться"

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов о будущем сектора Газы, заявил, что он не может гарантировать, что режим прекращения огня продлится. При этом спецпосланник президента на Ближнем Востоке Стив Виткофф, недавно вернувшийся из рабочей поездки, отметил, что "пока режим прекращения огня соблюдается".

Еще в первый день пребывания на посту президента Трамп выражал сомнения, что перемирие в Газе может быть на данном этапе продолжительным.

Заявление было сделано на встрече с журналистами в Белом доме, в которой вместе с президентом принимал участие Стив Виткофф.