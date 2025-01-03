В аэропортах Германии произошел сбой компьютерной системы полиции
время публикации: 03 января 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 18:58
Аэропорты по всей Германии пострадали от сбоя, затронувшего компьютерные системы Федеральной полиции, сообщает "Медуза" со ссылкой на Bild.
Речь идет о системах, которые используются для проверки въезжающих пассажиров. Представитель полиции в аэропорту Франкфурта рассказал, что "многие вещи, которые делала система, приходится делать вручную". Причина сбоя пока неизвестна.
Проблемы наблюдаются в аэропортах Дюссельдорфа, Кельна/Бонна и Дортмунда, а также Франкфурта. При этом только во Франкфурте можно использовать альтернативную систему, а в Дюссельдорфе прилетевшие пассажиры пока остаются в самолете.