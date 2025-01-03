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Мир

В аэропортах Германии произошел сбой компьютерной системы полиции

Германия
Хакеры
время публикации: 03 января 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 18:58
В аэропортах Германии произошел сбой компьютерной системы полиции
AP Photo/Matthias Schrader

Аэропорты по всей Германии пострадали от сбоя, затронувшего компьютерные системы Федеральной полиции, сообщает "Медуза" со ссылкой на Bild.

Речь идет о системах, которые используются для проверки въезжающих пассажиров. Представитель полиции в аэропорту Франкфурта рассказал, что "многие вещи, которые делала система, приходится делать вручную". Причина сбоя пока неизвестна.

Проблемы наблюдаются в аэропортах Дюссельдорфа, Кельна/Бонна и Дортмунда, а также Франкфурта. При этом только во Франкфурте можно использовать альтернативную систему, а в Дюссельдорфе прилетевшие пассажиры пока остаются в самолете.

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