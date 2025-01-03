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Мир

В тюрьме Арля преступник захватил пятерых заложников, но вскоре был задержан

Франция
время публикации: 03 января 2025 г., 16:47 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 17:21
В тюрьме Арля преступник взял в заложники четверых медиков и охранника
AP Photo/Nicolas Garriga

В тюрьме Арля, во французском департаменте Буш-дю-Рон, один из заключенных взял в заложники четверых медиков и охранника. Преступник вооружен самодельным холодным оружием.

По сообщениям, к тюрьме был направлен специальный полицейский отряд.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманин написал в социальной сети X, что все доступные ресурсы мобилизованы и он внимательно следит за ситуацией.

Спустя несколько часов заключенный был задержан, а заложники освобождены. Пострадавших не было.

Мир
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