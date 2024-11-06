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Мир

"Торговцы смертью": во Франции осуждены члены группировки, занимавшейся траффиком через Ла-Манш

время публикации: 06 ноября 2024 г., 10:29 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 10:34
"Торговцы смертью": во Франции осуждены члены группировки, занимавшейся траффиком через Ла-Манш
AP Photo/Nicholas Garriga, File

В Лилле вынесен приговор по делу преступной группировки, занимавшейся перевозкой мигрантов из Франции в Великобритании. Фигурантами дела были 18 человек, большинство из которых – иракские курды. Среди подсудимых была одна женщина и один гражданин Ирана.

Группа, члены которой в заявлении прокуратуры называются "торговцами смертью", на протяжении нескольких лет контролировала траффик через Ла-Манш. В общей сложности было совершено 10000 рейсов, на борт брали значительно больше людей, чем разрешалось официально.

В 2022 года полиция Великобритании, Франции, Германии и Нидерландов провели совместную операцию по задержанию членов группировки. Было изъято 100 лодок, 1000 спасательных жилетов, значительные суммы наличных.

Руководитель группировки 26-летний Мирхан Расул, приговорен к 15 годам тюрьмы, остальные – к меньшим срокам. Он уже отбывал наказание по обвинениям в покушении на убийство и контрабанде, но продолжил преступную деятельность и в тюрьме.

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