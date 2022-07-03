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    В мире

    Взрывы в Белгороде: пострадали десятки домов, есть жертвы

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    Взрывы в Белгороде: пострадали десятки домов, есть жертвы
    МЧС по Белгородской области     Взрывы в Белгороде: пострадали десятки домов, есть жертвы
    Телеграм-канал Гладкова     Взрывы в Белгороде: пострадали десятки домов, есть жертвы
    Телеграм-канал Гладкова

    Уточняются данные о последствиях взрывов в Белгороде. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о троих погибших.

    "Есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них 5 полностью... По пострадавшим: на данный момент четверо, 2 человека доставлены в больницу: мужчина и ребёнок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трёх погибших", – пишет Гладков.

    Рано утром 3 июля в Белгороде прогремела серия взрывов. Гладков предположил, что могли сработать системы ПВО.

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    Информация уточняется.

    Отметим, что ранее неоднократно наносились удары по целям в Белгороде и окрестностях, где располагаются российские военные, в том числе штабы и пункты материального обеспечения войск, ведущих войну на территории Украины. Однако украинская сторона не брала на себя ответственность за эти атаки. Идёт 130-й день войны, развязанной властями РФ 24 февраля 2022 года.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 3 Июля 2022
    Предварительные данные: в российском городе Белгород сработала ПВО, есть пострадавшие
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