Взрывы в Белгороде: пострадали десятки домов, есть жертвы

Уточняются данные о последствиях взрывов в Белгороде. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о троих погибших.

"Есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них 5 полностью... По пострадавшим: на данный момент четверо, 2 человека доставлены в больницу: мужчина и ребёнок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трёх погибших", – пишет Гладков.

Рано утром 3 июля в Белгороде прогремела серия взрывов. Гладков предположил, что могли сработать системы ПВО.

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Информация уточняется.

Отметим, что ранее неоднократно наносились удары по целям в Белгороде и окрестностях, где располагаются российские военные, в том числе штабы и пункты материального обеспечения войск, ведущих войну на территории Украины. Однако украинская сторона не брала на себя ответственность за эти атаки. Идёт 130-й день войны, развязанной властями РФ 24 февраля 2022 года.