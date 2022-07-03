Умер легендарный театральный режиссер Питер Брук

В Париже на 98-м году жизни умер британский режиссер Питер Брук, считавшийся одной из наиболее влиятельных фигур в истории современного театра. О смерти Брука, который с 1974 года жил во Франции, сообщило издание Le Monde.

Режиссер-новатор родился в 1925 году в Лондоне в семье еврейских эмигрантов из Двинска – современного латвийского Даугавпилса. Его двоюродный брат – советский режиссер Валентин Плучек, долгие годы возглавлявший московский театр Сатиры.

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На его стиль оказали сильное влияние Бертольд Брехт и Всеволод Мейерхольд, а любимым драматургом стал Уильям Шекспир. Вместе с тем, Брук испытывал большой интерес к русской культуре. Его женой стала актриса Наташа Пэрри – дочь эмигрантов из России.

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Первый спектакль, "Доктор Фауст", режиссер поставил в 1943 году. А через несколько лет Брук возглавил постановочную часть Королевской оперы в Лондоне, поставив "Саломею" Рихарда Штрауса в оформлении Сальвадора Дали. Но вскоре характерной чертой его постановок станет минимализм декораций – "пустое пространство".

Театр Питера Брука был инструментом для исследования человеческой природы. Многие его спектакли стали вехами в истории искусства. Это "Буря", "Сон в летнюю ночь", "Вишневый сад", "Махабарата", "Дон Джованни". В его спектаклях участвовали Алек Гиннес, Джон Гилгуд, Лоуренс Оливье, Пол Скофилд, Бен Кингсли, Патрик Стюарт.

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"Посещение театра должно напоминать визит к врачу. Уходя, вы должны чувствовать себя лучше. Но вопрос, что значит лучше: физически, морально? Это зависит от чувства ответственности артиста перед зрителем", – говорил он, признаваясь, что высшим достижением искусства считает вибрирующую в зрительном зале тишину.