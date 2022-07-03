Россия обвинила Украину в ударе баллистическими ракетами и БПЛА по жилым кварталам Белгорода и Курска

Министерство обороны РФ обвинило украинскую сторону в преднамеренном ударе с применением баллистических ракет и БПЛА по жилым кварталам Белгорода и Курска.

Заявление представителя минобороны РФ Игоря Конашенкова звучит так: "Сегодня ночью с трех часов до трех тридцати московского времени киевским режимом был совершён преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов. Хочу подчеркнуть, данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов. Российскими средствами ПВО все три запущенные украинскими националистами по Белгороду баллистические ракеты "Точка-У" с кассетными головными частями уничтожены в воздухе. В результате поражения украинских ракет, обломки одной из них упали на жилой дом в городе. Также российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 "Рейс"".

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Власти Украины это заявление пока не комментируют.

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Но, судя по заявлению минобороны РФ, в районе Белгорода и Курска для отражения воздушной атаки действительно были задействованы российские ЗРК. Это могло привести к падению российских ракет на жилые районы.

Рано утром 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде были слышны хлопки, после чего возникли пожары, были зафиксированы разрушения, погибли люди. "Есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них 5 полностью... По пострадавшим: на данный момент четверо, 2 человека доставлены в больницу: мужчина и ребёнок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трёх погибших", – писал Гладков, который предположил, что могли сработать системы ПВО.

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Позже советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале пишет, что на российский город Белгород, по всей видимости, упали ракеты ЗРК "Панцирь-С1".

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"В Белгороде обнаружили части ЗРК "Панцирь", который состоит на вооружении у российской армии... В местных пабликах распространяется фото части ракеты, застрявшей в стене жилого дома. Наблюдатели сходятся во мнении, что это ЗРК "Панцирь"... Важно, что на вооружении ВСУ нет такого зенитно-ракетного комплекса", – пишет Геращенко.

ЗРК "Панцирь-С1" действительно не стоит на вооружении ВСУ. Этот комплекс могли задействовать российские военные для отражения воздушной атаки со стороны Украины. Но пока остается не очевидным, что на Белгород упали именно ракеты ЗРК "Панцирь-С1".

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Отметим, что ранее неоднократно наносились удары по целям в Белгороде и окрестностях, где располагаются российские военные, в том числе штабы и пункты материального обеспечения войск, ведущих войну на территории Украины. Однако украинская сторона не брала на себя ответственность за эти атаки. Идёт 130-й день войны, развязанной властями РФ 24 февраля 2022 года.