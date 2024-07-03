CNN: Байден встретится с Нетаниягу во время визита израильского премьера в Вашингтон

Телеканал CNN передал, что президент США Джо Байден планирует встретиться с Биньямином Нетаниягу, когда премьер-министр Израиля прибудет с визитом в Вашингтон.

Запланировано, что Нетаниягу прибудет в Вашингтон, чтобы 24 июля выступить перед Конгрессом США. Во время этого визита состоится его встреча с американским президентом, сообщил CNN информированный источник.

Этот источник отметил, что официальные лица США и Израиля находятся в процессе согласования логистических деталей встречи Байдена и Нетаниягу, которая, скорее всего, будет проходить в Белом доме. "Два лидера увидятся друг с другом, если не произойдет резкого изменения обстоятельств в последнюю минуту", – сказано в публикации CNN.

Представитель Белого дома заявил CNN, что Байден знает Нетаниягу на протяжении десятилетий и что "они, скорее всего, увидятся, когда премьер-министр будет здесь в течение недели". "Но на данный момент нам нечего объявить", – сказал официальный представитель администрации президента США.

CNN также обратился в офис премьер-министра Израиля за комментариями. Пока ответа получено не было.

Прошлая встреча Байдена и Нетаниягу состоялась 18 октября 2023 года в Тель-Авиве, когда президент США находился в Израиле с визитом солидарности.