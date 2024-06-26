Галант в ходе визита в США косвенно упрекнул Нетаниягу. Ганц поддержал его

Министр обороны Йоав Галант встретился в среду, 26 июня, с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в Белом Доме, и в ходе встречи, среди прочего, он прокомментировал опубликованный накануне главой правительства видеоролик с упреками в адрес Вашингтона, подчеркнув, что даже если у США и Израиля есть разногласия, эти разногласия разрешаются в рабочем порядке в ходе закрытых заседаний, "и хорошо, что это именно так".

В начале встречи Галант сообщил, что в ходе переговоров с американским чиновником он планирует обсудить Ливан, сектор Газы и Иран, а также поставки американского оружия в Израиль – "так, как обсуждают друзья". Он отметил, что речь идет о завершающей фазе переговоров: "У нас общие цели, общие задачи, но иногда мы расходимся в отношении способов их достижения".

Опубликованный главой правительства Биньямином Нетаниягу видеоролик со встречи с военнослужащими, во время которой он намекнул на намеренную задержку поставок оружия Израилю, вызвал напряженность в израильско-американских взаимоотношениях. Перед своей поездкой Галант упомянул факт разногласий, подчеркнув, что речь идет о "единичных разногласиях", которые необходимо скорейшим образом урегулировать, укрепив общую позицию.

Лидер "Махане Мамлахти" Бени Ганц поддержал позицию Галанта, опубликовав комментарий к его словам. "Министр Галант прав, – подчеркнул Ганц. – В течение последних месяцев мы решили много проблем с нашими друзьями в закрытых переговорах, в том числе вопрос вооружений. Я делал это во время своей поездки в Вашингтон в начале марта, министр обороны делает это сейчас".

По словам Ганца, "ненужные трения, которые глава правительства провоцирует по сугубо политическим мотивам, могут дать ему несколько очков популярности избирателей, но они вредят стратегическим отношениям с США, а эти отношения – неотъемлемая часть способности Израиля победить войну".

В окружении Нетаниягу прокомментировали уколы со стороны Галанта и Ганца: "Когда разногласия не разрешаются в закрытых переговорах в течение многих недель, главе правительства приходится говорить открыто, чтобы передать нашим военнослужащим тот посыл, в котором они нуждаются. Так произошло и в этот раз".