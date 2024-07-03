Уточненные данные: жертвами давки на религиозном мероприятии на севере Индии стали более 120 человек

Власти штата Уттар-Прадеш (на севере Индии) опубликовали уточненные данные о жертвах давки на религиозном мероприятии в городе Хатрас: по меньшей мере 121 погибший, в больницах остаются 28 пострадавших.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла, когда люди начали покидать шатер, где выступал проповедник Бхоле Баба. Большинство погибших – женщины.

На месте трагедии работают криминалисты и судебные эксперты. Заведено дело в отношении организаторов мероприятия. Полиция разыскивает проповедника, который после происшедшего исчез. Был проведен обыск в его благотворительном фонде Рам Кутир и его доме.

Давка началась, когда Баба покидал собрание своих последователей. Люди устремились за ним, чтобы дотронуться до его ног в знак почитания. Многие из них упали на землю. Охранники проповедника перекрыли выход с площадки мероприятия, пока его машина не уехала. За это время оказавшиеся на земле люди были раздавлены толпой, передает ТАСС.