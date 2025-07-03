В Австралии скончался мужчина, которого укусила летучая мышь

В австралийском штате Новый Южный Уэльс скончался мужчина в возрасте около 50 лет, заразившийся в результате укуса летучей мыши лиссавирусом – заболеванием, сходным с бешенством.

Мы выражаем наши искренние соболезнования членам семьи и друзьям в связи с этой трагической потерей. Случаи заражения лиссавирусом в результате укуса летучей мыши крайне редки, и эффективного лечения от этого нет", – говорится в заявлении Системы общественного здравоохранения штата.

Имя мужчины не называется. Известно, что он был укушен несколько месяцев назад и с тех пор находился под наблюдением. В последнюю неделю его положение оценивалось как критическое.

Вирус передается при укусе со слюной летучей мыши. Первые симптомы могут появиться сразу или даже через несколько лет. Это головная боль, повышенная температура, усталость. Однако со временем положение ухудшается, больному угрожает паралич, а в редких случаях - смерть.