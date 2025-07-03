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Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 40 из 52 российских БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 69 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 03 июля 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 08:46
Генштаб ВСУ: перехвачены 40 из 52 российских БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 69 беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 3 июля 2025 года российские военные выпустили по Украине 52 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 40 беспилотников, запущенных российскими военными.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в семи локациях и падения обломков еще в одной локации.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 2 июля до утра 3 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 69 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Крыма, Курской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областей.

Власти Липецкой области сообщают о причинении ущерба одному из предприятий и гибели женщины.

Мир
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