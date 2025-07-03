У берегов Колумбии обнаружена беспилотная "наркосубмарина"

Военно-морские силы Колумбии сообщили о первом в истории страны перехвате у побережья Карибского моря "беспилотной подводной лодки наркоторговцев" (Low Profile Vessel), оснащенной антенной Starlink.

Как отмечает AFP, на борту субмарины не нашли наркотиков. По версии служб безопасности, это был эксперимент наркокартеля по беспилотной транспортировке кокаина в будущем.

Субмарины класса Low Profile Vessel, построенные на тайных верфях в джунглях, десятилетиями использовались для переправки кокаина из Колумбии в Центральную Америку или Мексику. В последние годы такие субмарины даже пересекали Атлантический и Тихий океаны. Но ранее колумбийским ВМС не удавалось перехватывать подобные беспилотные подлодки.

В командовании ВМС Колумбии заявляют, что перехваченная субмарина принадлежала группировке наркоторговцев Gulf Clan, крупнейшей в Колумбии, и могла перевозить до полутора тонн кокаина.

В ноябре 2024 года полиция Индии изъяла гигантскую партию метамфетамина стоимостью 4,25 млрд долларов на судне, дистанционно управляемом через Starlink, недалеко от Андаманских и Никобарских островов. Это было первое известное обнаружение наркосубмарины, управляемой Starlink.