Возле торгового центра в Финляндии ранены ножом несколько человек

В финском городе Тампере, возле крупного торгового центра "Ратина", несколько человек ранены ударами ножа.

Полиция сообщает о задержании подозреваемого. Его мотивы выясняются.

Пострадавшим оказывается первая помощь.

По информации сайта Iltalehti.fi, задержанному около 20 лет, он гражданин Финляндии. Издание пишет, что среди раненых была пожилая женщина.