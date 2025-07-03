Возле торгового центра в Финляндии ранены ножом несколько человек
время публикации: 03 июля 2025 г., 18:12 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 18:17
В финском городе Тампере, возле крупного торгового центра "Ратина", несколько человек ранены ударами ножа.
Полиция сообщает о задержании подозреваемого. Его мотивы выясняются.
Пострадавшим оказывается первая помощь.
По информации сайта Iltalehti.fi, задержанному около 20 лет, он гражданин Финляндии. Издание пишет, что среди раненых была пожилая женщина.