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Возле торгового центра в Финляндии ранены ножом несколько человек

время публикации: 03 июля 2025 г., 18:12 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 18:17
Возле торгового центра в Финляндии ранены ножом несколько человек
Wikipedia.org. Фото: kallerna

В финском городе Тампере, возле крупного торгового центра "Ратина", несколько человек ранены ударами ножа.

Полиция сообщает о задержании подозреваемого. Его мотивы выясняются.

Пострадавшим оказывается первая помощь.

По информации сайта Iltalehti.fi, задержанному около 20 лет, он гражданин Финляндии. Издание пишет, что среди раненых была пожилая женщина.

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