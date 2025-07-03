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Мир

В Луганске убит бывший глава российской администрации города Манолис Пилавов

время публикации: 03 июля 2025 г., 16:14 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 16:24
В Луганске убит бывший глава российской администрации города Манолис Пилавов
Wikipedia.org. Фото: Народная милиция ЛНР

Бывший мэр оккупированного Россией Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в центре города. Об этом со ссылкой на родственников погибшего передал "Луганский информационный центр".

При взрыве пострадали еще три человека. Следователи следственного управления СК России по ЛНР возбудили уголовное дело. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая, сообщают российские СМИ.

Отметим, что 30 июня глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что российские войска полностью контролируют Луганскую область. Официальный Киев это утверждения опроверг, сообщив, что бои на Луганщине продолжаются.

Мир
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