Украина и "традиционные ценности": подробности беседы Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп в шестой раз после возвращения в Белый дом провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждались ситуация в Украине и на Ближнем Востоке, а также двусторонние отношения.

Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, беседа продолжалась около часа. "Разговор президентов, как всегда между этими двумя лидерами, прошел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным", – сказал он.

По его словам, Трамп поставил вопрос о скорейшем завершении военных действий. Путин сообщил, что Россия не намерена отказываться от целей, которых она пытается добиться в Украине. "Владимир Путин со отметил, что мы продолжаем искать политическое, переговорное решение конфликта", – цитирует Ушакова агентство "Интерфакс".

Чиновник также отметил: конкретные даты и содержание третьего раунда российско-украинских переговоров не обсуждались. Еще одним вопросом, не затронутым во время беседы, стало прекращение поставок Украине американского оружия.

Обсуждение коснулось ситуации вокруг Ирана и Сирии. "С российской стороны подчеркнута важность урегулирования спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами", – рассказал Ушаков.

При обсуждении двусторонних отношений Путин заявил, что Россия сыграла важную роль в становлении американской государственности и в победе северян в Гражданской войне в США.

Российский лидер также высказался в поддержку обмена с США кинопродукцией, продвигающие "традиционные ценности", отметив, что они близки как руководству России, так и администрации Трампа. По словам чиновника, президент США сказал, что ему эта идея импонирует.