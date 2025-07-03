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Мир

Состоялся шестой телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина

Россия
США
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
время публикации: 03 июля 2025 г., 19:28 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 19:28
Владимир Путин
Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File

В четверг, 3 июля, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что беседа продолжалась "почти час".

Помощник российского президента Юрий Ушаков сказал журналистам, что президенты не затрагивали тему прекращения поставок оружия США в Украину.

Пресс-служба Кремля пообещала провести брифинг, посвященный итогам разговора.

Американские СМИ отмечают, что Дональд Трамп с момента своего возвращения в Белый дом в шестой раз разговаривает с Путиным. Предыдущий их разговор, о котором известно СМИ, состоялся 14 июня.

Мир
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