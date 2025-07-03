x
03 июля 2025
|
последняя новость: 22:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 июля 2025
|
03 июля 2025
|
последняя новость: 22:18
03 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Румынии медведь убил мотоциклиста

время публикации: 03 июля 2025 г., 22:18 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 22:23
В Румынии медведь убил мотоциклиста
AP Photo/Visar Kryeziu

В Румынии на Трансфэгэрашском шоссе погиб мотоциклист, на которого напал медведь. Мужчина остановил мотоцикл, чтобы полюбоваться одной из наиболее живописных дорог Европы. Его транспортное средство было припарковано у знака: "Медведей не кормить".

Напавший на мотоциклиста медведь протащил его на дно ущелья – перепад высот составил около 80 метров. Когда на место прибыли спасатели, пострадавший уже скончался. "Раны были очень тяжелыми – несмотря на то, что он был в защитной одежде", – рассказал BBC глава спасательной службы Ион Сандулою.

В Румынии самая большая в Евросоюзе популяция медведей. По данным зоологов, она насчитывает до 12800 особей. Власти считают, что это втрое больше оптимальной для страны популяции. По мнению экологов, власти ищут простое решение сложной проблемы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 апреля 2025

Словакия одобрила отстрел 350 медведей после смертельного нападения на человека