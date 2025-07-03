В Румынии медведь убил мотоциклиста

В Румынии на Трансфэгэрашском шоссе погиб мотоциклист, на которого напал медведь. Мужчина остановил мотоцикл, чтобы полюбоваться одной из наиболее живописных дорог Европы. Его транспортное средство было припарковано у знака: "Медведей не кормить".

Напавший на мотоциклиста медведь протащил его на дно ущелья – перепад высот составил около 80 метров. Когда на место прибыли спасатели, пострадавший уже скончался. "Раны были очень тяжелыми – несмотря на то, что он был в защитной одежде", – рассказал BBC глава спасательной службы Ион Сандулою.

В Румынии самая большая в Евросоюзе популяция медведей. По данным зоологов, она насчитывает до 12800 особей. Власти считают, что это втрое больше оптимальной для страны популяции. По мнению экологов, власти ищут простое решение сложной проблемы.