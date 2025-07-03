В скором поезде ICE в Германии выходец из Сирии напал с молотком на пассажиров

В скоростном поезде ICE, следовавшем из Гамбурга в Вену, 20-летний выходец из Сирии с молотком напал на пассажиров, ранив несколько человек. Об этом сообщает RTL.de.

Согласно сообщениям в германских СМИ, пассажирам удалось обезвредить преступника, и они удерживали его до прибытия полицейских.

Ранены четыре человека. По предварительной информации, травмы не представляют опасности для их жизни.

Полиция расследует обстоятельства инцидента, мотивы преступника выясняются.