В скором поезде ICE в Германии выходец из Сирии напал с молотком на пассажиров
время публикации: 03 июля 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 19:06
В скоростном поезде ICE, следовавшем из Гамбурга в Вену, 20-летний выходец из Сирии с молотком напал на пассажиров, ранив несколько человек. Об этом сообщает RTL.de.
Согласно сообщениям в германских СМИ, пассажирам удалось обезвредить преступника, и они удерживали его до прибытия полицейских.
Ранены четыре человека. По предварительной информации, травмы не представляют опасности для их жизни.
Полиция расследует обстоятельства инцидента, мотивы преступника выясняются.
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