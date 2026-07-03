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Мир

Власти РФ: в Белгороде в результате ракетного обстрела погибла женщина

Погибшие
Война в России
время публикации: 03 июля 2026 г., 08:14 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 08:14
Власти РФ: в Белгороде в результате ракетного обстрела погибла женщина
Belgorod Region Governor Vyacheslav Gladkov Telegram channel via AP

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил региональный оперативный штаб.

По данным оперштаба, в Белгороде в результате прилета снаряда погибла мирная жительница.

Также сообщается, что на территории инфраструктурного объекта произошло возгорание. К месту направлены пожарные расчеты.

Информация уточняется.

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