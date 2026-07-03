Власти РФ: в Белгороде в результате ракетного обстрела погибла женщина
время публикации: 03 июля 2026 г., 08:14 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 08:14
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил региональный оперативный штаб.
По данным оперштаба, в Белгороде в результате прилета снаряда погибла мирная жительница.
Также сообщается, что на территории инфраструктурного объекта произошло возгорание. К месту направлены пожарные расчеты.
Информация уточняется.