В реестр "иноагентов" внесена литературный критик Галина Юзефович
время публикации: 03 июля 2026 г., 17:19 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 17:32
Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов".
В перечень попали: литературный критик Галина Юзефович, сотрудница "Школы гражданского просвещения" Инна Березкина, журналистка Екатерина Алалыкина (Аренина), видеопроект "Ромб".
Министерство утверждает, что новые участники списка распространяли материалы "иноагентов" и "недостоверную" информацию о политике российских властей, а также выступали против российско-украинской войны.