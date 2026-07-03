В реестр "иноагентов" внесена литературный критик Галина Юзефович

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов".

В перечень попали: литературный критик Галина Юзефович, сотрудница "Школы гражданского просвещения" Инна Березкина, журналистка Екатерина Алалыкина (Аренина), видеопроект "Ромб".

Министерство утверждает, что новые участники списка распространяли материалы "иноагентов" и "недостоверную" информацию о политике российских властей, а также выступали против российско-украинской войны.