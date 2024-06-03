Израильский турист попал в больницу в результате нападения пропалестинского активиста во Флоренции

Израильтяне Ольга Ратнер и Александр Кушнир, приехавшие на отдых в Италию, стали жертвами пропалестинских активистов, с которыми они столкнулись на вокзале Флоренции.

"Вечером в воскресенье, после прогулки по Флоренции, мы приехали на вокзал, чтобы сесть на поезд в Милан. Возле перронов, заметив у меня на груди цепочку с шестиконечной звездой, к нам подошли молодые люди в шарфах цветов палестинского флага и футболках с надписью Free Palestine. Завязалась перепалка, в ходе которой один из подошедших ударил Александра так, что тот упал, ударившись головой и сильно повредив ногу", – рассказала Ольга.

По словам Ольги, сотрудники итальянской полиции задержали нападавшего, а их доставили в больницу, где Александру предстоит операция.

Израильское консульство было поставлено в известность об инциденте. В полицию подана жалоба на нападение на почве антисемитизма.