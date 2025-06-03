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Мир

Семья террориста из Колорадо взята под стражу иммиграционной полицией США

США
Антисемитизм
Террористы
время публикации: 03 июня 2025 г., 21:21 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 21:26
Семья террориста из Колорадо взята под стражу иммиграционной полицией США
Boulder Police Dept. via AP

Иммиграционная полиция США взяла под стражу членов семьи Мухаммеда Сабри Сулеймана, метнувшего бутылки с зажигательной смесью в участников произраильской демонстрации в городе Боулдер, штат Колорадо.

У 45-летнего гражданина Египта в США жена и пятеро детей. Как отмечает CNN, их юридический статус неясен, неясно так же, все ли члены семьи задержаны. Мухаммед Сабри Сулейман находится в США нелегально: он прибыл в страну в 2022 году, и его виза истекла.

Напомним: в результате теракта с применением бутылок с зажигательной смесью во время произраильского марша в Боулдере пострадали восемь человек – четыре женщины и четверо мужчин в возрасте от 52 до 88 лет.

На допросе Сулейман заявил, что планировал атаку более года, и стремился "убить всех сионистов" Следователям террорист рассказал, что изготовил зажигательную смесь самостоятельно, изучив инструкции на YouTube и приобретя ингредиенты.

Он заранее изготовил бутылки с зажигательной смесью, более дюжины стеклянных сосудов с коктейлем Молотова" остались незажженными и были найдены рядом с местом, где Сулейман был арестован.

Мир
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