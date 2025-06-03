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Мир

Экипаж рейса "Эль-Аль" объявил о чрезвычайной ситуации на подходе к аэропорту Барселоны

Авиация
El Al
время публикации: 03 июня 2025 г., 10:11 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 11:00
Экипаж рейса "Эль-Аль" объявил о чрезвычайной ситуации на подходе к аэропорту Барселоны
Photo by Yossi Aloni/FLASH90

Пассажирский самолет Boeing 737-900 авиакомпании "Эль-Аль" вылетел четыре часа назад из международного аэропорта Бен-Гурион в Барселону.

В тридцати минутах от аэропорта прибытия (аэропорт Josep Tarradellas Barcelona-El Prat), экипаж израильского лайнера передал код 7700 (общий код чрезвычайной ситуации). Об этом сообщает AIR Live.

Вскоре поступило сообщение о приземлении самолета в аэропорту назначения.

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