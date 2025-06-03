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Землетрясение способствовало массовому побегу из тюрьмы в Пакистане

Пакистан
время публикации: 03 июня 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 09:46
Землетрясение способствовало массовому побегу из тюрьмы в Пакистане
AP Photo/Anjum Naveed

216 заключенных бежали из тюрьмы в пакистанском городе Карачи после того, как несколько подземных толчков пробили бреши в здании и тюремном заборе. 78 арестантов пойманы, один был убит в перестрелке.

"Побег произошел, когда у заключенных из-за подземных толчков началась паника", – рассказал министр юстиции провинции Синд Зияд уль-Хасан Ланджар. По словам чиновника, речь идет об одном из самых крупных побегов в истории Пакистана.

После первого толчка заключенные были выведены на тюремный двор в целях предосторожности. Здесь собралось около 1000 арестантов, часть из которых воспользовалась паникой при новых толчках, чтобы вырваться наружу.

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