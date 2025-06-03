Россия передала Украине меморандум с неприемлемыми условиями

Агентство "Интеракс" публикует текст меморандума с условиями заключения мирного соглашения, который был передан украинской стороне в ходе переговоров 2 июня в Стамбуле. Отметим: условия заведомо неприемлемые для Украины.

Владимир Путин требует международного признания присоединения в России Крыма, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей – в том числе территорий, контролируемых Украиной. Украинские войска должны быть выведены с этих территорий.

Украина должна отказаться от обладания оружием массового поражения, вступления в военные союзы, размещения на своей территории военнослужащих и военной инфраструктуры других стран. Численность и оснащение ВСУ должны быть ограничены, "националистические" формирования распущены.

Россия требует обеспечения полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения; придание русскому языку статуса официального, а также законодательного запрета "героизации и пропаганды нацизма и неонацизма", роспуска националистических организаций и партий.

От Украины требуется провести в стодневный срок после отмены военного положения президентские и парламентские выборы. Украина должна отказаться от диверсионной и подрывной деятельности против России и ее граждан. В общей сложности меморандум содержит 31 пункт.