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    В мире

    Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий приговорен в Минске к 10 годам лишения свободы

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    Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий приговорен в Минске к 10 годам лишения свободы
    AP Photo/Sergei Grits, File

    В пятницу, 3 марта, Ленинский районный суд Минска огласил приговоры по делу правозащитного центра "Весна". Основатель центра, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий приговорен к 10 годам лишения свободы.

    Его заместитель Валентин Стефанович приговорен к 9 годам лишения свободы. Правозащитник Владимир Лобкович приговорен к 7 годам лишения свободы.

    Правозащитник Дмитрий Соловьев приговорен к 10 годам лишения свободы заочно.

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    Беляцкий, Стефанович и Лобкович, а также успевший покинуть Беларусь Дмитрий Соловьев, были объявлены виновными в контрабанде денежных средств и финансировании антиправительственных выступлений. Правозащитники отвергают обвинения, называя процесс политическим.

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    Ранее суд отклонил просьбу подсудимых о проведении процесса на белорусском языке на том основании, что русский язык в Беларуси является государственным. Было отклонено и ходатайство об освобождении Беляцкого из-под стражи по состоянию здоровья.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 5 Января 2023
    В Беларуси начался суд над Нобелевским лауреатом Алесем Беляцким
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 10 Декабря 2022
    10 декабря в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 7 Октября 2022
    Нобелевская премия мира присуждена правозащитникам из Беларуси, России и Украины
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