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    В мире

    Нобелевская премия мира присуждена правозащитникам из Беларуси, России и Украины

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    Нобелевская премия мира присуждена правозащитникам из Беларуси, России и Украины
    Angela Weiss/Pool Photo via AP

    В пятницу, 7 октября, в Осло Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира.

    Премия присуждена: Алесю Беляцкому – белорусскому правозащитнику, председателю правозащитного центра "Весна", бывшему политзаключённому; российской правозащитной организации "Мемориал" и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод".

    "Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать фундаментальные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия в документировании военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью", – говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

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    10 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

    Напомним, что в прошлом году лауреатами Нобелевской премии мира стали журналисты Мария Ресса (Филиппины-США) и Дмитрий Муратов (Россия) "за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".

    Лауреаты Нобелевской премии 2022 года

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    В области медицины и физиологии. Сванте Паабо (Швеция) "за его открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека".

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    В области физики. Ален Аспект (Франция), Джон Ф. Клаузер (США) и Антон Цайлингер (Австрия) "за эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и новаторские работы по квантовой информатике".

    В области химии. Каролин Рут Бертоцци (США), Мортен П. Мелдал (Дания) и Карл Барри Шарплесс (США) "за развитие клик-химии и биоортогональной химии".

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    В области литературы. Анни Эрно (Франция) "за смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти".

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    Нобелевская премия мира. Алесь Беляцкий, председатель правозащитного центра "Весна" (Беларусь), правозащитная организация "Мемориал" (Россия), правозащитная организация "Центр гражданских свобод" (Украина).

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