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У берегов Австралии спасен литовский путешественник, решивший в одиночку пересечь Тихий океан

время публикации: 03 марта 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 11:23
У берегов Австралии спасен литовский путешественник, решивший в одиночку пересечь Тихий океан
CPOIS Helen Frank/Fuerza Australiana de Defensa via AP

Корабль австралийского военно-морского флота HMAS Choules спас в Коралловом море литовского путешественника Ауримаса Моцкуса, который попытался пересечь Тихий океан на одноместной гребной лодке.

Моцкус подал сигнал бедствия, когда находился в 740 километрах от побережья Австралии. Он попал в зону циклона "Альфред", скорость ветра которого достигала 100 километров в час, а высота волны – до семи метров. На поиски были направлены два самолета и корабль.

44-летний литовец в октябре 2024 отправился из американского Сан-Диего в австралийский Брисбен. Ему почти удалось пересечь Тихий океан – до пункта назначения Ауримас не дошел около полутора тысяч километров.

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