Зеленский не намерен извиняться перед Трампом - несмотря на американские требования

В ходе визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с журналистами. Одной из главных тем беседы стала провальная встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает BBC, украинский лидер сообщил, что готов удовлетворить одно из требований американской стороны – заключить соглашение, предоставляющее США контроль над частью природных богатств Украины. Вместе с тем, он сказал, что, по его мнению, на данном этапе преждевременно говорить об отказе от территорий.

В то же время Зеленский отказался приносить извинения Дональду Трампу, как требует Белый дом. Он подчеркнул: его поездка в Вашингтон стала знаком уважения. "То, что произошло в Овальном кабинете, никому не принесло пользы", – сказал он. Корреспондент BBC Лора Кюнсберг отметила, что в тоне Зеленского не было ничего, что указывало бы на желание помириться.

Отметим, что украинский лидер встретился также с королем Великобритании Карлом Третьим. На эту беседу политик прибыл в типичной для него одежде в стиле милитари. Напомним: в ходе визита в Белый дом Зеленскому было сделано замечание, что он не в костюме.