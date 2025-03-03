В Москве блогера Блиновскую приговорили к пяти годам колонии, с нее взыскали $6,5 млн

В понедельник, 3 марта, Савеловский суд Москвы приговорил блогера, создательницу проекта "Марафон желаний" Елену Блиновскую к пяти годам колонии по делу о неуплате налогов. По иску прокуратуры РФ с нее взыскали около 587 млн рублей (около $6,5 млн) в пользу государства, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, Блиновской назначен штраф в размере 1 млн руб., на четыре года ей запрещено занимать управленческие должности в коммерческих организациях, говорится в приговоре суда.

Суд также конфисковал различное имущество Блиновской: недвижимость в Московском и других регионах, автомобили, катер, денежные средства в рублях и валюте на различных счетах.

Блиновская признана виновной в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), легализации преступных доходов (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также неправомерном обороте платежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Суд не дал Блиновской отсрочки от наказания, сообщает РИА Новости.

По словам адвокатов, решение об обжаловании приговора защита примет после согласования позиции с самой Блиновской. Защита считает итоговое решение суда по делу "жестким".

С учетом времени нахождения под домашним арестом и в СИЗО из расчета один день за два в колонии и полтора дня за день соответственно Блиновской осталось отбывать наказание менее четырех лет в случае, если приговор будет обжалован и оставлен без изменений апелляционной инстанцией.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб. Для совершения преступления, заявляло следствие, Блиновская в качестве соучастников-пособников привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Кроме того, следствие считает, что не позднее 2019 года Блиновская получила в свое распоряжение и неоднократно использовала электронные ключи юридических лиц для незаконных переводов денежных средств.

Муж Блиновской – Алексей Блиновский – ранее проходил по уголовному делу в качестве обвиняемого. Как заявляла защита, производство по делу в его отношении было приостановлено в связи с тем, что он "служит по контракту".

Елена Блиновская – российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" – была задержана 27 апреля 2023 года при попытке уехать за границу. Изначально блогер была помещена под домашний арест, однако в январе 2024 года по ходатайству следствия суд перевел ее в СИЗО в связи с нарушениями более мягкой меры пресечения.