В Мангейме автомобиль въехал в толпу: есть погибший и раненые
время публикации: 03 марта 2025 г., 14:47 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 14:53
В понедельник, 3 марта, в Мангейме на западе Германии, в районе Парадеплатц автомобиль въехал в толпу. По меньшей мере один человек погиб, есть пострадавшие, сообщает сайт Mannheimer Morgen.
Bild пишет, что водитель автомобиля задержан.
Полиция Мангейма обратилась к жителям с просьбой избегать поездок в центр города.
13 февраля в Мюнхене, на Дессауэр-штрассе, 24-летний проситель убежища из Афганистана совершил наезд, в результате которого погибли 37-летняя женщина и ее двухлетняя дочь, около 40 человек получили ранения и травмы.
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