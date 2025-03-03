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Мир

Сильный пожар на нефтезаводе в Уфе: версии

Россия
Война в России
Пожары
время публикации: 03 марта 2025 г., 07:48 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 07:55
Сильный пожар на нефтезаводе в Уфе: версии
Соцсети

В ночь на 3 марта на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе возник сильный пожар. В соцсетях распространяются сведения о том, что пожар стал следствием атаки украинских БПЛА. Официальная предварительная версия: "Пожар связан с технологическим процессом".

МЧС РФ передает, что возгорание произошло на территории предприятия в районе печи сжигания. Утром 3 марта открытое горение было ликвидировано. Угрозы для жителей ближайших районов нет. На место направлена лаборатория для контроля состояния воздуха.

Сведений о пострадавших не поступало.

Пресс-служба "Башнефти" поспешила заявить, что пожар на "Башнефть-УНПЗ" не повлиял на работу основных производственных мощностей. На предприятии "создана комиссия для выявления причин происшествия".

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