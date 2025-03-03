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Мир

Стармер анонсировал создание коалиции по обеспечению мира в Украине

Война в Украине
Владимир Зеленский
Европейский Союз
время публикации: 03 марта 2025 г., 09:28 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 09:38
Стармер анонсировал создание коалиции по обеспечению мира в Украине
Justin Tallis/Pool via AP

На прошедшей в Лондоне конференции европейских лидеров с участием украинского президента Владимира Зеленского был согласован план помощи Украине, содержащий четыре основных пункта. Его представил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

План предусматривает продолжение военной помощи Украине и наращивание экономического давления на Россию. Он говорит о недопустимости переговоров по Украине без украинского участия и том, что урегулирование должно гарантировать суверенитет и безопасность Украины. Отметим, что декларация не говорит о территориальной целостности.

Если мир будет заключен, участники конференции обязуются принять меры по увеличению обороноспособности Украины, чтобы предотвратить возможную агрессию. Будет сформирована коалиция готовых помочь (coalition of the willing) по обеспечению мира в Украине.

Стармер сообщил, что Великобритания предоставит Украине 1,6 миллиарда фунтов (два миллиарда долларов) для закупки около 5000 зенитных ракет. Он подтвердил готовность королевства направить солдат для миротворческой миссии: "сапоги на земле, самолеты в воздухе". "Европе придется заняться тяжелой работой", – сказал он.

При этом британский лидер подчеркнул, что соглашение нуждается в поддержке США: "Мы согласны с президентом Трампом в том, что необходим прочный мир. Мы должны добиться его вместе".

Отвечая на вопрос, считает ли Стармер США надежным союзником, политик ответил: "Никто не хочет наблюдать то, что мы увидели в пятницу, но я не согласен с утверждением, что США – ненадежный союзник".

Мир
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