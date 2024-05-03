Cотрудник израильской полиции погиб в Мексике, где проводил отпуск

Липаз Цадок, 25-летний сотрудник иерусалимской полиции, погиб в Канкуне (Мексика), где проводил свой отпуск.

Цадок попал в дорожную аварию с участием мотоцикла; он был доставлен в больницу, где врачи были вынуждены констатировать его смерть. В той же аварии тяжелые травмы получил его 45-летний дядя.

Израильский консул в Мексике занимается возвращением тела погибшего в Израиль.