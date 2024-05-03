Cотрудник израильской полиции погиб в Мексике, где проводил отпуск
время публикации: 03 мая 2024 г., 20:20 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 21:08
Липаз Цадок, 25-летний сотрудник иерусалимской полиции, погиб в Канкуне (Мексика), где проводил свой отпуск.
Цадок попал в дорожную аварию с участием мотоцикла; он был доставлен в больницу, где врачи были вынуждены констатировать его смерть. В той же аварии тяжелые травмы получил его 45-летний дядя.
Израильский консул в Мексике занимается возвращением тела погибшего в Израиль.
Ссылки по теме