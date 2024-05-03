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Cотрудник израильской полиции погиб в Мексике, где проводил отпуск

время публикации: 03 мая 2024 г., 20:20 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 21:08
Cотрудник израильской полиции погиб в Мексике, где проводил отпуск
AP Photo/Saurabh Das

Липаз Цадок, 25-летний сотрудник иерусалимской полиции, погиб в Канкуне (Мексика), где проводил свой отпуск.

Цадок попал в дорожную аварию с участием мотоцикла; он был доставлен в больницу, где врачи были вынуждены констатировать его смерть. В той же аварии тяжелые травмы получил его 45-летний дядя.

Израильский консул в Мексике занимается возвращением тела погибшего в Израиль.

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