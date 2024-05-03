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Великобритания ввела санкции против еврейских ультраправых организаций "Лехава" и "Ноар а-гваот"

время публикации: 03 мая 2024 г., 15:31 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 15:44
Великобритания ввела санкции против еврейских ультраправых организаций "Лехава" и "Ноар а-гваот"
AP Photo/Vladimir Voronin

Власти Великобритании объявили о введении санкций в отношении ультраправой организации "Лехава" и движения "Ноар а-гваот", а также отдельных лиц, "причастных к насильственным действиям в отношении палестинцев".

В числе израильтян, против которых введены санкции: бывший член "Оцма Иегудит" Элиша Йеред, ультраправый активист и сторонник движения за восстановление Храма Ноам Федерман, а также активисты Идан Леви и Нария Бен Фази.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что "экстремистски настроенные поселенцы подрывают безопасность и стабильность в регионе, их действия ставят под сомнение возможность восстановления мира".

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