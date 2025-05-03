В результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадали четыре человека
время публикации: 03 мая 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 09:20
Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на многоквартирные дома в Новороссийске, сообщает "Интерфакс".
В Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. Предварительно, пострадавших нет.
Кроме того, обломки беспилотников упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Повреждены частные дома, пострадавших нет.