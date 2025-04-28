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Массированная атака украинских БПЛА на завод военной электроники Кремний-Эл в Брянске

время публикации: 28 апреля 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 08:47
Массированная атака украинских БПЛА на завод военной электроники Кремний-Эл в Брянске
group-kremny.ru

Министерство обороны РФ сообщает о перехвате вечером 27 апреля и ночью 28 апреля 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 102 БПЛА - над территорией Брянской области, а также над Крымом и Черным морем, над Курской и Белгородской областями.

Судя по сообщениям местных СМИ, украинские БПЛА вновь атаковали завод военной электроники Кремний-Эл в Брянске. Причинен ущерб.

Кроме того, ограничения на полеты были введены в петербургском аэропорту "Пулково". Хотя об атаках украинских БПЛА в Ленинградской области минобороны РФ не сообщало.

Прошлая атака на завод военной электроники Кремний-Эл в Брянске была осуществлена 24 января 2025 года. Тогда на некоторое время российское АО "Группа Кремний ЭЛ" (Брянск), занимающееся производством микроэлектроники, приостановило работу.

Мир
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