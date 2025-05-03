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Мир

Песков: "Москва проверяла, насколько Киев готов к миру"

Война в Украине
Война в России
время публикации: 03 мая 2025 г., 15:53 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 16:22
Дмитрий Песков
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва в одностороннем порядке объявляла временное прекращение огня на Пасху и 9 мая, чтобы проверить, насколько Киев готов искать пути урегулирования конфликта между странами.

"Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни восьмого, девятого и десятого мая для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной", – сказал Песков журналистам 3 мая.

Представитель Кремля добавил, что "неготовность режима прямо ответить на сделанные Россией предложения ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к перемирию с 7 мая (или любого другого дня), но не на три дня, а на 30 дней.

"Это большая театральная постановка", – прокомментировал Зеленский идею трехдневного перемирия.

За такой короткий срок, по мнению украинского президента, нельзя ни о чем договориться, поэтому Киев настаивает на прекращении огня на 30 дней.

Мир
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