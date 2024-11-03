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Мир

IKEA выплатит компенсацию заключенным из ГДР, производившим для нее мебель

время публикации: 03 ноября 2024 г., 13:41 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 13:41

Германское отделение концерна IKEA сообщило о передаче шести миллионов евро в специальный государственный фонд, предназначенный для выплаты компенсаций пострадавшим в годы коммунистической диктатуры.

Как выяснила независимая следственная комиссия, в 70-е и 80-е годы Двадцатого века IKEA использовала для производства мебели труд как политических, так и уголовных заключенных, в ГДР, которая находилась под советским контролем.

Как отмечает CNN, многие западные компании использовали заключенных восточного блока в качестве крайне дешевой рабочей силы. Выделение средств стало результатом многолетних переговоров германского отделения компании и Объединения жертв коммунистической диктатуры.

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