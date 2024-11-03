IKEA выплатит компенсацию заключенным из ГДР, производившим для нее мебель

Германское отделение концерна IKEA сообщило о передаче шести миллионов евро в специальный государственный фонд, предназначенный для выплаты компенсаций пострадавшим в годы коммунистической диктатуры.

Как выяснила независимая следственная комиссия, в 70-е и 80-е годы Двадцатого века IKEA использовала для производства мебели труд как политических, так и уголовных заключенных, в ГДР, которая находилась под советским контролем.

Как отмечает CNN, многие западные компании использовали заключенных восточного блока в качестве крайне дешевой рабочей силы. Выделение средств стало результатом многолетних переговоров германского отделения компании и Объединения жертв коммунистической диктатуры.