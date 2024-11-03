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В Молдове проходит второй раунд президентских выборов

время публикации: 03 ноября 2024 г., 11:10 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 11:10
В Молдове проходит второй раунд президентских выборов
AP Photo/Vadim Ghirda

В Молдове 3 ноября проходит второй раунд президентских выборов. Нынешней главе государства Майе Санду, которая в первом туре набрала 42% голосов, противостоит бывший генпрокурор Александр Стояногло, за которого было отдано более 26% голосов.

Санду – сторонница прозападного курса бывшей советской республики, Стояного выступает за сближение с Россией. Голосование проходит на фоне публикаций о возможном российском вмешательстве в выборы.

Отметим, что несколько недель назад состоялись парламентские выборы в другом государстве, ранее входившем в состав СССР, – Грузии. Победу на них одержала пророссийская партия "Грузинская мечта", что привело к массовым оппозиционным выступлениям.

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Итоги выборов президента Молдовы: Санду и Стояногло вышли во второй тур