В Молдове проходит второй раунд президентских выборов
время публикации: 03 ноября 2024 г., 11:10 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 11:10
В Молдове 3 ноября проходит второй раунд президентских выборов. Нынешней главе государства Майе Санду, которая в первом туре набрала 42% голосов, противостоит бывший генпрокурор Александр Стояногло, за которого было отдано более 26% голосов.
Санду – сторонница прозападного курса бывшей советской республики, Стояного выступает за сближение с Россией. Голосование проходит на фоне публикаций о возможном российском вмешательстве в выборы.
Отметим, что несколько недель назад состоялись парламентские выборы в другом государстве, ранее входившем в состав СССР, – Грузии. Победу на них одержала пророссийская партия "Грузинская мечта", что привело к массовым оппозиционным выступлениям.