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    В мире

    Нобелевская премия в области физики присуждена за изучение электронов и природы света

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    Нобелевская премия в области физики присуждена за изучение электронов и природы света
    Angela Weiss/Pool Photo via AP

    Во вторник, 3 октября, Нобелевская премия в области физики была присуждена Пьеру Агостини (США), Ференцу Краузу (Венгрия) и Анн Л’Юилье (Франция).

    Премия присуждена "за экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи".

    4 октября будут названы лауреаты Нобелевской премии в области химии. 5 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 6 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 9 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

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    Напомним, что в прошлом году лауреатом Нобелевской премии в области физики стали Ален Аспект (75 лет, Франция), Джон Ф. Клаузер (79 лет, США) и Антон Цайлингер (77 лет, Австрия). Премия им была присуждена "за эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и новаторские работы по квантовой информатике".

    Лауреаты Нобелевской премии 2023 года

    В области медицины и физиологии. Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США). За открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.

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    В области физики. Пьер Агостини (США), Ференц Краузу (Венгрия) и Анн Л’Юилье (Франция). За экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 2 Октября 2023
    Нобелевская премия по медицине присуждена ученым, исследования которых помогли создать вакцины против коронавируса
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