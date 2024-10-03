Двух молодых людей из Швеции обвиняют в причастности к взрывам около посольства Израиля в Дании
время публикации: 03 октября 2024 г., 15:48 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 15:53
Двум молодым людям (16 и 19 лет), проживавшим в Швеции, предъявлены обвинения в связи со взрывами рядом со зданием израильского посольства на севере Копенгагена. Ранее сообщалось о задержании трех подозреваемых.
Атака была осуществлена утром 2 октября. Никто не пострадал. Зданию посольства Израиля нанесен незначительный ущерб.
В обвинительном заключении говорится, что у подозреваемых было пять ручных гранат, две из них они успели бросить в сторону посольства.