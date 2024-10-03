Никита Журавель, осужденный в РФ за сожжение Корана, обвиняется в "госизмене"

20-летний Никита Журавель, осужденный за сожжение Корана, обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области РФ.

"По версии следствия, Журавель через мессенджер предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины. В марте 2023 года фигурант уголовного дела направил сообщнику за рубежом видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России, пролетающих самолетов военного назначения, данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей министерства обороны России. Вину в содеянном Журавель полностью признал. Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Волгоградский областной суд. Санкция ст. 275 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет", – пишет ТАСС.

Напомним, что 27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного (РФ) приговорил 20-летнего Никиту Журавеля, сжегшего Коран в Волгограде, к трем с половиной годам колонии. В качестве "потерпевших" по делу выступали 13 имамов мечетей Грозного. Они назвали акт сожжения Корана вопиющим оскорблением, причинившим им "глубокий моральный ущерб". Никита Журавель был признан виновным по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Вину свою он признал частично.

Никита Журавель родился 25 января 2004 года в городе Севастополь. Учился в Севастопольском президентском кадетском училище. Позднее поступил в филиал Волгоградского социально-педагогического университета в Севастополе, откуда затем перевелся в Волгоград. 19 мая 2023 года в Telegram-канале "Утро Дагестан" появился видеоролик, на котором неизвестный держит в руках горящий Коран, а на заднем плане видна Волгоградская соборная мечеть. В дальнейшем ролик быстро распространился по социальным сетям. 20 мая 2023 года Следственный комитет РФ сообщил, что в Волгоградской области был задержан местный житель Никита Журавель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). СКР сообщил, что Журавель якобы дал показания, что он осуществил акцию с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч рублей, в последующем передал видеозапись сотруднику СБУ, а также якобы сообщил о своей причастности к видеосъемке военных объектов. 21 мая 2023 года Следственный комитет РФ сообщил, что по решению Председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело в отношении Никиты Журавеля передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике в связи с "многочисленными обращениями жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими". В тот же день министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что Журавель должен отбывать наказание в регионе с преимущественно мусульманским населением, поскольку "это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране". 22 мая 2023 года Центральный районный суд Волгограда избрал Никите Журавелю меру пресечения в виде содержания под стражей. Перед заседанием суда об избрании меры пресечения Журавель заявил журналистам: "Я прошу прощения у всех мусульман. Мой поступок был очень плохой. Мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира". 26 мая 2023 года Журавеля этапировали в Грозный. В Грозном Журавель был избит в следственном изоляторе 15-летним Адамом Кадыровым – сыном главы Чечни Рамзана Кадырова. Адама Кадырова за это не только не наказали, но и наградили.