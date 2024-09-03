Житель Флориды приговорен к 10 годам тюрьмы за нападение на еврейских подростков

19-летний Ноах Амато из Понте-Ведры (Флорида, США) был приговорен к 10 годам тюрьмы за нападение на четырех еврейских подростков в октябре 2022 года, сообщает Associated Press.

Срок ему был увеличен за попытку скрыться от полиции и "безрассудное вождение" в 2023 году.

По данным следствия, Амато и его друг ехали на велосипеде по пляжу Понте-Ведра в 2022 году, находясь под воздействием наркотиков и алкоголя. Амато выкрикнул оскорбление в адрес четырех еврейских подростков, которые праздновали Суккот. Затем Амато ударил одного из подростков пистолетом в лицо и выстрелил из пистолета рядом с головой подростка, на лице которого остались ожоги.

По версии защиты, между Амато и еврейскими подростками произошла словесная перепалка, после чего Залман Баррокас (пострадавший подросток) первым толкнул Амато.

Раввин Нохум Курински, дядя Баррокаса, требовал выдвинуть против Амато обвинения в преступлениях на почве национальной и религиозной ненависти. Но прокуратура таких обвинений не предъявляла.

Амато извинился за боль, которую он причинил семье Баррокаса, заявив: "Я беру на себя 100% ответственность за отвратительное преступление, которое я совершил. Я был сильно пьян, выпив целую бутылку спиртного и приняв немного перкоцета".