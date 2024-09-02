Путин прибыл с визитом в Монголию, несмотря на выданный МУС ордер на арест

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Улан-Батор. Поездка приурочена к 85-й годовщине победы Красной армии в битве при Халкин-Голе. В ходе визита российский лидер встретится с монгольским руководством, включая президента Ухнагийна Хурэлсуха.

"Будут обсуждаться перспективные направления взаимодействия двух стран, в том числе сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, включая железнодорожное сообщение, а также международная и региональная проблематика", – сообщает агентство "Интерфакс".

В программе визита – подписание двусторонних соглашений, а также возложение цветов к памятнику Георгию Жукову.

Визит привлекает значительное внимание в связи с тем, что Монголия в 2003 году подписала Римский статут и, таким образом, обязана арестовать российского лидера на основании ордера, выданного Международным уголовным судом. Напомним, что в 2023 году Путин, опасаясь ареста, отказался от участия в саммите BRICS в ЮАР.