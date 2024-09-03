В Китае арестован скульптор Гао Чжень, автор грудастого Мао Цзедуна

В Китае арестован художник и скульптор Гао Чжень, два года назад эмигрировавший в США, но вернувшийся в КНР, чтобы проведать близких. Об аресте сообщил брат и соавтор Гао Чженя Гао Цян. Основанием для ареста стало "высмеивание героев революции".

Многие скульптуры братьев посвящены основателю КНР Мао Цзэдуну. Самая известная из них, "Мисс Мао", изображает великого кормчего пупсом с женской грудью. На другой можно увидеть проломленный череп председателя Китая с бюстом Ленина внутри.

На протяжении долгих лет власти терпели художника-диссидента, но не давали ему проводить выставки. Однако в 2021 году председатель КНР Си Цзиньпин инициировал поправки к уголовному кодексу. Высмеивание героев революции стало преступлением, караемым трехлетним заключением.

Гао Чжень, чей отец погиб во время "культурной революции", в 2022 перебрался в США – как из-за закручивания гаек, так и потому, что его сын, у которого есть американское гражданство, достиг школьного возраста. Многие деятели культуры подписали письмо с просьбой его освободить.